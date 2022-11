Rifiuti speciali smaltiti nei canali in periferia e in altre zone, azienda si occuperà di rimuoverli

L’affidamento è stato effettuato in forma diretta, proprio per l’urgenza di procedere alle prime rimozioni dei rifiuti presenti nel canale Alessi. Tutte le zone nelle quali sono state individuate discariche abusive sono considerate “pericoli per l’igiene e la salute pubblica”. In questo modo, il sindaco cerca di coprire quelle attività che non sono garantite con l’attuale servizio rifiuti e che si rendono necessarie per evitare conseguenze peggiori, soprattutto in presenza di ondate di maltempo. Lo smaltimento illecito di rifiuti di ogni tipo è ancora una piaga enorme che deturpa il territorio, come accertato da recenti indagini della procura.