Rifiuti, sporcaccioni “catturati” dai sistemi del Comune: sanzioni per 130 mila euro

Gela. Sono 215 le sanzioni elevate in tutto il 2021, per un importo singolo di 600 euro circa. I furbetti del sacchettino e la loro cattiva abitudine di disfarsi della spazzatura gettandola per le strade o nelle campagne ha fruttato al Comune poco meno di 130mila euro in un anno.

Tutto questo grazie alle 12 fototrappole che il comando dei vigili urbani ha installato a campione nei siti più sensibili e che hanno immortalato diversi gelesi nell’atto di gettare la propria immondizia a qualunque ora del giorno e della notte, in barba alle regole della differenziata e ad un servizio porta a porta che di fatto funziona.

Per Palazzo di città adesso è tempo di bilanci, l’intenzione è quella di incrementare il servizio di controllo ed inasprire le sanzioni come conferma l’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo.