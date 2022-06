“Rifiuti, strade sporche e disservizi idrici”, Giudice. “Superato il limite del degrado”

Gela. Scarsa pulizia delle strade, rifiuti ancora troppo presenti lungo le arterie viarie e disagi idrici. Tutti elementi che secondo il consigliere comunale Paola Giudice danno il segno delle difficoltà dell’amministrazione comunale. “Un Comune si può definire vivibile se la pubblica amministrazione si impegna a fare ciò che è normale fare, rendere pulite le strade. Rendere pulite le strade dai rifiuti di ogni genere e anche dall’erba che cresce selvaggia non dovrebbe neppure far parte del programma elettorale di chi sceglie di candidarsi a sindaco di una città, si tratta di regole basilari del vivere civile. Percorrere strade pulite e marciapiedi senza erba può essere punto programmatico di dibattito? Sarebbe come affermare che si preferisce un appartamento sporco a uno pulito, insomma parliamo di ciò che non dovrebbe esistere invece è una triste realtà. Eppure – dice Giudice – appena insediati, è stata anche oggetto di una mia mozione per sollecitare una pulizia straordinaria, approvata, assurdo ma vero, tra mille polemiche e alla quale l’amministrazione non ha dato seguito. È sotto gli occhi di tutti senza timore di smentita. Sporche e sudice le vie periferiche, stessa cosa sul corso principale, nel quartiere Macchitella e nella zona di Caposoprano. Tra rifiuti ed erbacce la città si è trasformata in un esteso mercato abusivo, ovviamente la stagione estiva esalta gli odori sgradevoli e nauseabondi, fa vivere meglio insetti di ogni genere, bisce e topi e rende sempre meno dignitosa la qualità della vita dei cittadini, compresi i tanti condannati dentro casa senza acqua”.