Rifiuti, “su contratti e assunzioni servono certezze”: Caiola (Ugl), “chiesto un incontro”

Gela. Le distanze continuano ad esserci, anche se il servizio rifiuti in house è già ufficialmente partito a Butera e Delia e a breve prenderà il via a Mazzarino. I sindacati non sono convinti della linea adottata dai responsabili della “Impianti Srr” (la società che ha ottenuto l’affidamento in house in tutti i Comuni dell’ambito) e da quelli della Srr4. La segreteria provinciale dell’Ugl igiene ambientale vuole un tavolo urgente. Una richiesta in tal senso è già stata inviata a tutte le parti, compresa la prefettura di Caltanissetta. “Ci sono tante cose da chiarire, a livello contrattuale – dice il segretario Orazio Caiola – anche il riferimento a quanto deciso dalla Corte di Cassazione sulle assunzioni dirette da parte di società a partecipazione pubblica, pone degli interrogativi, anzitutto a tutela dei lavoratori. Per noi, la soluzione è quella di assunzioni a tempo indeterminato. Attivare solo procedure che passino da agenzie di lavoro interinale non è una soluzione che trova conforto nella legge, anzi. Che fine fa la soluzione del tempo determinato, che era inizialmente prevista?”. Caiola si riferisce a quanto emerso da una recente pronuncia dei giudici romani, che hanno stabilito la nullità dei contratti di assunzione stipulati da società a partecipazione pubblica (sul modello dell’in house “Impianti Srr”), ma senza passare da una procedura di selezione. “Ho sempre sostenuto che c’era la necessità, da subito, di definire i criteri per il bando di assunzione, prima ancora di far partire il servizio. Il confronto deve essere utile anche in questa direzione”, aggiunge il sindacalista.