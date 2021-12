Rifiuti, su gara prime aperture da Invitalia e Regione: Greco, “possibile in tempi brevi”

Gela. L’apertura c’è e l’ipotesi della gara per il servizio rifiuti, solo per il Comune di Gela, potrebbe concretizzarsi. E’ quanto emerso nel corso di una call, che il sindaco Lucio Greco, l’assessore Cristian Malluzzo e i dirigenti del dipartimento regionale acqua e rifiuti e di Invitalia, hanno tenuto, proprio per valutare la soluzione. L’avvocato Greco, ormai da tempo non considera percorribile la strada del sevizio in house, che invece dovrebbe partire a breve negli altri Comuni della Srr4. Dal dipartimento regionale, ma soprattutto da Invitalia, sono arrivate valutazioni favorevoli. “Si può fare in tempi brevi – dice il sindaco – anche Invitalia può operare come stazione appaltante, perché a norma di legge l’intervento dell’Urega è previsto quando l’eventuale procedura riguarda servizio e impiantistica. Nel nostro caso, invece, si tratta solo di mettere in gara il servizio e da Invitalia confermano che può operare come stazione appaltante”. La documentazione inoltrata da Palazzo di Città alla Regione verrà comunque ulteriormente approfondita. Il sindaco e l’assessore Malluzzo, insieme al consulente Pietro Inferrera, cercheranno di concludere tutti i passaggi necessari, entro poche settimane. Ci sarà, probabilmente, un’ulteriore verifica, insieme al segretario generale Loredana Patti, che oggi non ha potuto partecipare alla call. “Chiaramente, è sempre la Srr4 che deve bandire la gara – aggiunge Greco – la documentazione e il progetto sono ritenuti assolutamente in regola e completi. Cercheremo di avere un incontro anche con la Srr”. Il sindaco pare intenzionato a richiedere la convocazione di un’assemblea della Srr4. La riunione di oggi sembra aver aperto spazi di manovra. “Il dubbio sulla gara era emerso rispetto ai tempi – precisa il sindaco – però, ci è stato assicurato che la procedura si può chiudere in un lasso di tempo, comunque breve”.