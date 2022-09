Rifiuti, tempi più lunghi per l’avvio del nuovo servizio: proroga a Tekra fino a gennaio

Gela. I tempi di avvio del nuovo servizio rifiuti in house non saranno brevi. Questa mattina, i sindaci dell’assemblea della Srr4 si sono riuniti su richiesta dell’avvocato Lucio Greco. Il consiglio comunale, in settimana, ha approvato gli atti del nuovo servizio, che però potrà partire non prima di febbraio del prossimo anno. La proroga a Tekra è inevitabile, anche perché senza un passaggio formalizzato dalla società campana ad Impianti Srr (l’in house che ha ottenuto l’affidamento) il servizio non può essere interrotto. Il sindaco ha appena firmato la proroga fino al 31 gennaio del prossimo anno. “Impianti Srr, anche questa mattina – dice Greco – ha spiegato che non riuscirà a far partire il servizio se non prima del prossimo febbraio, anche per i mezzi che mancano. Non possiamo fare altro che procedere alla proroga. In assemblea, ho spiegato a tutti i sindaci quale sia la situazione per Gela e cosa è stato fatto dall’amministrazione”. Il sindaco si attendeva tempi più stretti, anche per chiudere definitivamente il rapporto contrattuale con Tekra. I manager campani, da mesi, fanno sapere di non voler più continuare in proroga, ritenendo di aver subito ingenti danni economici rispetto ad un servizio, rimasto economicamente fermo dal 2014, senza alcun aggiornamento dei prezziari. “Non è il momento per ricercare responsabilità – dice il presidente della Srr4 Vincenzo Marino – il sindaco Greco ha chiesto l’assemblea urgente e tutti i sindaci erano presenti. Ha dato le proprie spiegazioni. Dobbiamo andare avanti compatti e senza divisioni, collaborando per una soluzione definitiva per Gela. Giustamente, il sindaco Greco ha indicato diverse criticità nell’attuale servizio rifiuti e dobbiamo contribuire a ridare decoro. Se ci saranno le condizioni, Impianti Srr è disponibile eventualmente ad avviare il servizio anche prima del prossimo febbraio e in quel caso la proroga verrebbe meno. Ci sono gare da espletare e serve tempo. Il consiglio comunale di Gela ha approvato gli atti del nuovo servizio in settimana. In ogni caso, la proroga è di competenza del Comune e non della Srr”.