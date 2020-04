Rifiuti utenze a rischio Covid, servizio a Tekra: 34 mila euro per gestire raccolta e smaltimento

Gela. L’emergenza Covid, a Palazzo di Città, viene affrontata con strumenti d’urgenza. Nel corso di queste settimane, si è posta la necessità di gestire il sistema rifiuti, anche con soluzioni in deroga alla disciplina ordinaria. Il problema maggiore riguarda circa mille utenze sotto stretta osservazione per il rischio Covid. In base alle ordinanze emesse anche dalla Regione, è stato affidato a Tekra il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle utenze di chi si trova in permanenza domiciliare fiduciaria, dopo il rientro dal nord Italia. C’è stato uno scambio di missive tra i funzionari del municipio e la proprietà dell’azienda campana, che gestisce in proroga il servizio ordinario, e alla fine le attività aggiuntive costeranno poco più di 34 mila euro. La copertura finanziaria è stata prenotata con “somma urgenza”, così come disposto nel provvedimento firmato dal dirigente del settore ambiente Orazio Marino, con l’avallo del direttore dell’esecuzione del contratto Santi Nicoletti.