Rifiuti, variazioni calendario raccolta confermate per settimana Ferragosto

Gela. Nonostante la ripresa delle attività nell’impianto di compostaggio di Brucazzi, le variazioni al calendario della raccolta differenziata, disposte già la scorsa settimana, rimarrano in vigore almeno fino al prossimo 16 agosto. La decisione è stata formalizzata dall’amministrazione comunale e nella notte si è proceduto al ritiro dell’organico. In questi giorni, non sono mancati i disagi, con rifiuti rimasti in strada.