Rifiuti, verso nuova proroga a Tekra: “Impianti” ha trasmesso il cronoprogramma

Gela. L’ordinanza sarà probabilmente resa nota entro i prossimi giorni. A Palazzo di Città, come è inevitabile, continua a tenere banco il servizio rifiuti. Il sindaco Lucio Greco e i suoi tecnici attendono risposte dalla Regione, dopo aver avanzato la proposta di un Aro. A tutela della prosecuzione del servizio, l’avvocato ha però deciso di disporre una nuova proroga alla campana Tekra. Scelta praticamente obbligata, visto che il servizio non può essere interrotto. I particolari del provvedimento non sono ancora noti. L’ultima proroga concessa all’azienda, in ordine di tempo, è in scadenza a fine mese. Ora, potrebbe estendersi almeno fino al prossimo aprile. Una cosa è certa, serviranno alcuni mesi, prima che si concretizzi, anche in città, il nuovo servizio rifiuti. Se passasse l’ipotesi di un Aro (anche se la Regione deve ancora vagliare gli atti), Palazzo di Città potrebbe gestire in autonomia una gara per l’affidamento, senza l’intervento della Srr4 e della “Impianti Srr”, società in house che ha ottenuto il servizio in tutti i Comuni dell’ambito. In caso contrario, l’unica soluzione pare essere proprio quella della “Impianti Srr”. L’amministratore della società, l’ingegnere Giovanna Picone, anche a seguito di quanto indicato dal sindaco Lucio Greco durante l’incontro di mercoledì in Regione, ha già provveduto a trasmettere il cronoprogramma dettagliato. Pare che per arrivare all’avvio del servizio in house, in città, siano necessari almeno centoventi giorni.