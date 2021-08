Riflettori sui servizi, dall’acqua ai rifiuti: commissione riprende vecchio regolamento

Gela. Dalle tariffe idriche alla gestione rifiuti, fino alle autorizzazioni da rilasciare alle attività commerciali. Sono questi i punti principali di un regolamento che risale addirittura al 1993, ma che la commissione consiliare sanità vuole riprendere e approfondire, confrontandosi con dirigenti e funzionari del municipio, oltre che con l’amministrazione comunale. Le verifiche partiranno ad inizio settembre, quando riprenderà l’attività della stessa commissione. “Un regolamento che ho voluto fortemente riprendere e rivedere – dice il presidente della commissione Rosario Trainito – vanno fatte delle modifiche che possono essere determinanti per alcuni aspetti legati ad autorizzazioni di diversi settori, per rivedere disposizioni da tenere in conto in merito ai rifiuti, alla pulizia della città e alle tariffe idriche. Al rientro, faremo in modo di convocare dirigenti e assessori, per capire quello che si può modificare realmente”.