“Rigenerare centro storico aprendo agli investitori privati”, Agati: “Espropriare immobili abbandonati”

Gela. Rigenerare il centro storico, partendo dalla rinascita degli immobili sfitti o del tutto abbandonati. Un progetto non nuovo che Francesco Agati sta tentando di far decollare. Una serie di proposte verranno inoltrate all’amministrazione comunale. “Da tempo lavoriamo ad un progetto di rigenerazione che risolva problemi di sicurezza o di degrado del centro storico – dice – cercando di trasformare gli immobili abbandonati in unità tipiche dei luoghi, anche grazie ai finanziamenti “Resto al Sud” e quelli concessi dall’Unione Europea. Gli immobili abbandonati da oltre dieci anni, saranno espropriati per pubblica utilità, questo chiederemo all’amministrazione”. L’idea si rifà alla nascita di B&b tipici, ma non solo. Attirare turisti, impresa certo non semplice, è tra gli obiettivi di questa iniziativa immobiliare.