Rigenerazione Orto Fontanelle anche con il nuovo “Bauhaus europeo”: incontro con Bartoli

Gela. Il percorso di “Qualità dell’abitare”, il programma di finanziamento, attraverso il quale il Ministero delle infrastrutture ha concesso al Comune un fondo da trenta milioni di euro, sembra potersi incrociare con i finanziamenti europei per il nuovo “Bauhaus”. Ad inizio settimana, a Palazzo di Città, si è tenuto un nuovo tavolo di confronto, al quale ha partecipato anche il notaio Andrea Bartoli, anima di Farm. Come avevamo già riportato, Farm, che in altri centri siciliani ha avviato vere e proprie rigenerazioni urbane e architettoniche, sta portando avanti un progetto che tocca le strutture di Orto Fontanelle, ricomprese nei progetti di “Qualità dell’abitare”. Si tratterebbe di una quasi totale rifondazione dell’area, in termini di sostenibilità e accessibilità. Bartoli e Farm, insieme a partener nazionali e non solo, guardano ai bandi del “New European Bauhaus”, anche per arrivare ad una dotazione che consenta gli interventi previsti. L’amministrazione supporterà anche questa strada, con il Comune che è proprietario delle strutture e dell’area esterna di Orto Fontanelle. “All’incontro hanno partecipato i componenti di più commissioni consiliari, oltre ai tecnici e al notaio Bartoli – dice il vicesindaco Terenziano Di Stefano che fin dall’inizio ha assunto le iniziative principali per arrivare ai fondi di “Qualità dell’abitare” – Orto Fontanelle è già previsto negli interventi di “Qualità dell’abitare” e c’è la Farm di Bartoli che sta lavorando per i bandi del “New European Bauhaus”. Sicuramente, sono emersi molti elementi importanti e il percorso va avanti, anche perché si tratta di riqualificare quasi per intero l’area. Insieme a Farm, ci sono partner molto importanti, e pare esserci fiducia sulla possibilità di accedere anche ai finanziamenti del programma europeo”.