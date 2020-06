Rilanciare centro storico, FI: “Scale mobili per collegare via Istria a via Morello”

Gela. Un sistema di scale mobili per collegare la parte alta del centro storico, quella che immette in via Morello, con la zona bassa, in via Istria. La proposta, che arriva dal gruppo consiliare di Forza Italia, è stata avanzata all’amministrazione comunale attraverso una mozione. Secondo i consiglieri Luigi Di Dio e Carlo Romano, sarebbe il sistema più adatto anche per sfruttare le potenzialità del parcheggio Arena, permettendo ad avventori e turisti di poter raggiungere i vicoli di un centro storico, ancora poco conosciuto soprattutto da chi arriva in città per la prima volta. “Via Morello è una delle strade più suggestive, pavimentata da un manto di basole che ha resistito ad interventi poco accorti di riqualificazione delle arterie del centro storico. A sud si affaccia sul nostro splendido mare e a nord attraversa via Pisa, strada ricca di cultura e storia, con numerosi vicoli che rappresentano uno scorcio del nostro vissuto, e che ogni anno ospita il prestigioso “Sperone arte”. Il percorso arriva in corso Vittorio Emanuele. Un più facile accesso al parcheggio “Arena” – dicono i consiglieri – favorirà la paventata chiusura al traffico del centro storico e finalmente il suo rilancio accompagnato da una serie di interventi che mirano a valorizzarne il patrimonio storico e culturale, il rilancio di un’economia stagnante, del commercio e della ricettività enogastronomica”.