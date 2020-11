“Rilanciare il turismo e valorizzare il territorio”, firmato protocollo con la Regione

Gela. L’obiettivo principale rimane quello di tentare un vero rilancio turistico del territorio locale, anche se l’attuale emergenza Covid ha fatto passare tutto in secondo piano. L’amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo con l’Assessorato regionale al turismo, destinato a mettere in campo una serie di azioni per far ripartire l’intero comparto turistico locale, fermo ormai da decenni. Si prevedono campagne informative, un rafforzamento delle azioni per rendere fruibili i siti archeologici della città e quelli di maggior pregio culturale e un ampliamento dell’offerta per i visitatori, di modo da assicurare una permanenza più lunga sul territorio e non la solita toccata e fuga (magari solo di poche ore).