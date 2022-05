Rilancio attività economiche e centro storico, fondo da un milione dalle compensazioni

L’importo totale a disposizione, dunque, è di poco superiore al milione di euro. E’ previsto tra le compensazioni di Eni, relative al protocollo del 2014, sulle quali anche la commissione consiliare sviluppo economico ha lavorato, sempre insieme al vicesindaco. Saranno accolte le domande fino ad esaurimento dell’importo. I contributi economici sono a fondo perduto. “Al momento, questo progetto è solo una bozza sulla quale, da oggi, intendiamo confrontarci, infatti ci siamo lasciati con l’impegno di rivederci tra dieci giorni. Abbiamo lasciato una copia a tutti gli intervenuti, che hanno avuto parole di elogio per l’impegno profuso da amministrazione e consiglieri, con l’unico obiettivo di dare nuova vita al nostro bellissimo centro storico. Attendiamo le loro eventuali proposte aggiuntive e migliorative, in modo da procedere con l’attuazione dopo l’approvazione del bilancio di previsione. Questo progetto si inserisce nella più ampia operazione di rilancio del centro della nostra città all’interno del quale si inseriscono il progetto “Una Via Tre Piazze” e tutti gli altri che stiamo seguendo e monitorando per rimettere in moto tutto il centro storico”, ha spiegato il vicesindaco Di Stefano.