Rilancio giunta, Greco ad alleati: “Rispetto tutti ma non rinuncio alle mie prerogative”

Il sindaco, che con la nuova giunta tenta di garantire piena rappresentanza agli alleati, spiega però che andrà avanti per la sua strada amministrativa. “Sono disposto a rispettare le varie sensibilità di una maggioranza così composita – dice Greco – ma sicuramente non mi priverò delle prerogative che la legge mi attribuisce nell’esercizio delle mie funzioni e farò prevalere tutti quei principi che si ispirano al rispetto delle regole fondamentali del buon funzionamento del governo della città. Questa sarà l’unica bussola dalla quale mi farò guidare”. Il sindaco quindi sembra anche voler avvisare gli alleati, spiegando di non voler fare passi indietro solo per opportunità politica.