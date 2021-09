Rilancio porto, Sammito: “Politica unita, città più forte di qualsiasi ombra criminale”

Gela. Il rilancio della portualità, con il passaggio all’Autorità della Sicilia Occidentale, da diverse parti politiche è visto come un nuovo inizio, anche su un piano più complessivo degli investimenti e dello sviluppo. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ritiene che per il territorio sia una sponda fondamentale da sfruttare, senza perdere altre occasioni. Anche per questo motivo, chiama a raccolta tutte le forze istituzionali che vogliano collaborare, senza differenze politiche. “La decisione del governo centrale che individua Gela come scalo di rilevanza nazionale, non può che prefigurare, per il territorio, importanti vantaggi sotto il piano dello sviluppo e a cascata sotto quello del mutamento di una visione futura della portualità. Il tema, inoltre, si presta ad un’importante riflessione – dice – sulla convergenza di vedute della politica, che da adesso in poi sarà chiamata a convogliare le forze perché questa occasione venga sfruttata al massimo. La pratica delle dichiarazioni sensazionalistiche non mi si addice. Questa nuova collocazione, adesso ci impone l’apertura di un nuovo capitolo politico-istituzionale per lavorare in sinergia con tutte le forze politiche, che unitamente all’amministrazione hanno operato perché questa occasione spiegasse i suoi effetti positivi. Si deve aprire davvero una nuova pagina per la città, in una strategia di sviluppo”. Sammito è convinto che i possibili fondi che saranno destinati alla portualità locale saranno un vero volano di sviluppo e respinge qualsiasi sospetto, a priori, su interessi criminali, richiamando anche alcuni articoli di stampa.