Rimangono diciotto i positivi a Covid in città, “attendiamo esito tamponi ultimi tre giorni”

Gela. Rimane stabile a 18 il numero di positivi in città, compreso il trentaduenne ricoverato al “Maggiore” di Modica, le cui condizioni stanno comunque migliorando. I dati li fornisce l’Asp di Caltanissetta, nonostante i ritardi nel rilascio dell’esito dei tamponi. In provincia, sono 132 i positivi al Covid. Al “Sant’Elia” di Caltanissetta si è ridotto di tre unità il numero di pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. Due sono stati trasferiti nella Rsa e un terzo nella propria abitazione, in isolamento. Le loro condizioni non preoccupano.