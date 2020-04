Rimangono sette i positivi al Covid in città, “focolai circoscritti”: prossimi giorni saranno decisivi

Gela. Rimane stabile la linea dei contagiati in città. In base ai dati forniti da Asp, sono sette. Tre ricoverati al “Vittorio Emanuele” (uno in terapia intensiva), altrettanti in isolamento domiciliare e un trentaduenne che negli scorsi giorni è stato ricoverato all’ospedale “Maggiore” di Modica. In provincia, sono ottantasei i positivi.