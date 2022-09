“Rimaniamo civici, i partiti ci hanno cercati”, Sincero: “Progetti fermi? Siamo preoccupati”

Gela. “Un civismo solo di facciata? Assolutamente no”. Il capogruppo consiliare di “Una Buona Idea” Davide Sincero ribadisce che nonostante le scelte elettorali per le regionali, con il supporto alla lista “Popolari e autonomisti”, la linea del gruppo non cambia. “Il civismo a livello amministrativo per noi rimane un caposaldo e non ci schiereremo neanche dopo le elezioni di fine mese – dice – questa è una decisione che abbiamo già maturato. Del resto, siamo stati cercati da tutti i partiti ma abbiamo sempre declinato”. I civici di “Una Buona Idea”, che in giunta hanno come riferimento il vicesindaco Terenziano Di Stefano, così come altre sigle non schierate nei partiti stanno sostenendo la corsa del medico Rosario Caci. “L’appoggio di esponenti del gruppo del sindaco? Lo vedo come un fattore positivo – aggiunge – significa che la nostra scelta politica viene condivisa”. Per Sincero, l’endorsement del sindaco in favore del centrodestra e del candidato alla presidenza della Regione Renato Schifani non è un campanello d’allarme. “Un posizionamento del sindaco me lo aspettavo – dice ancora – evidentemente, ha fatto una scelta, anche nel successivo rapporto con i deputati”. I civici di “Una Buona Idea” attendono con molto interesse l’esito delle regionali, anche per pesarsi elettoralmente. Al contempo, sembrano già pronti a misurarsi in vista delle prossime amministrative. “Sono valutazioni che faremo tutti insieme – dice ancora Sincero – sicuramente, tanti si sono avvicinati e condividono il progetto. Allo stato, abbiamo già tutte le condizioni per presentare una lista forte, sotto il simbolo civico di “Una Buona Idea”. Un Greco bis? Penso che non sia ancora il momento per affrontare un tema di questo tipo. Prima i tutto, pensiamo a questa campagna elettorale e alla città. Poi, si vedrà”.