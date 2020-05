Rimborsi e indennità a commissario, chiesti atti: “Vogliamo valutare con attenzione”

“Anziché considerare il commissario straordinario come un funzionario onorario, inquadrato dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno – ha spiegato Fidone lo scorso febbraio – o al più come un amministratore locale, la commissione di Partinico ha ritenuto di applicare una disciplina in toto inapplicabile che è quella relativa ai dipendenti regionali”. Arena ha anche fatto riferimento a procedimenti amministrativi che gli hanno dato ragione. In Comune, però, la commissione vuole avere i necessari riscontri e verificare la gestione delle indennità e dei rimborsi attribuiti al commissario durante la permanenza a Palazzo di Città.