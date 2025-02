Rimozione vecchie condotte dei pozzi estrattivi, parere favorevole Regione agli interventi di Enimed

Gela. Enimed, ormai da tempo, sta sviluppando sul territorio locale un’attività piuttosto vasta di decommissioning di condotte non più in uso. Diverse proceduere sono in atto e le carte vengono sistematicamente trasmesse alla Regione per il vaglio sulla valutazione di incidenza. Gli uffici palermitani del dipartimento dell’ambiente hanno disposto la conclusione, con esito positivo, del procedimento di valutazione di incidenza per gli interventi di rimozione di due condotte.