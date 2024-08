Rimpatriata estiva per gli alunni della “3-E” della “Romagnoli” del 1998

Gela. Nel 1998 erano ragazzini con tanti sogni in tasca da realizzare. Oggi, dopo 26 anni, gli ormai ex alunni della terza “E” dell’istituto “Ettore Romagnoli” sono, perlopiù, professionisti, insegnanti, avvocati, ingegneri e personal trainer, per citarne alcuni. C’è anche un ex consigliere comunale. Anche loro non si sono voluti sottrarre ad una rimpatriata per ricordare i tre anni trascorsi assieme tra i banchi di scuola.