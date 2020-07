Rinascita stidda, “Di Giacomo era capo”, videoripreso matrimonio presunto boss

Gela. Le indagini, poi confluite nel blitz antimafia “Stella cadente”, partirono sei anni fa, quando a gennaio del 2014 Bruno Di Giacomo venne scarcerato. Secondo gli investigatori, in quel momento toccò a lui riorganizzare in città il gruppo della stidda. “Era il più rappresentativo – ha detto uno dei poliziotti della mobile di Caltanissetta che ha seguito fin dall’inizio l’inchiesta sugli stiddari – la famiglia Di Giacomo, storicamente, è tra le più importanti”. I poliziotti del gruppo criminalità organizzata della mobile, supportati da quelli del commissariato, iniziarono a studiare le mosse e gli incontri di Di Giacomo. Venne videoripresa anche la cerimonia nuziale, che si tenne in una chiesa della città. Immagini utili per individuare presenze di altri esponenti della criminalità locale. Secondo quanto emerso, Di Giacomo si sarebbe affidato ad una stretta cerchia di uomini di fiducia. I contatti erano molto frequenti e sono stati intercettati e videoripresi gli incontri in un bar, a ridosso del centro storico, nella zona di piazza Roma. “Bruno Di Giacomo, così come il fratello Giovanni, cercò da subito di inserirsi in alcuni settori economici – ha aggiunto il poliziotto nella lunga deposizione – inizialmente, la vendita dei prodotti per la casa, poi anche l’edilizia e la ristorazione e infine l’attività del “Malibù indoor”. Gli inquirenti sono certi che il quarantacinquenne, soprannominato “Marlon Brando”, fosse una sorta di socio occulto del locale. Sarebbe arrivato a minacciare, con un’arma, uno degli allora titolari. “Lo portò in una zona isolata – ha aggiunto il testimone rispondendo alle domande del pm della Dda Matteo Campagnaro – dalle intercettazioni, si capiva che ci fosse un’arma. Forse, tentò di mettergliela in bocca”. Il gruppo di Di Giacomo avrebbe imposto il proprio controllo con atti intimidatori, anche plateali. La violenza sarebbe stata una delle note costanti. “Diceva che bisognava colpire solo alle gambe e alle braccia e mai alla testa – ha detto ancora l’investigatore – una volta, autorizzò una spedizione punitiva contro chi aveva picchiato un suo parente. Uno di quelli individuati si gettò da un balcone, pur di sfuggire alla vendetta”.