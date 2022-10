Rinforzi per la città, arriveranno anche i carabinieri del reggimento”Sicilia”

Caltanissetta. Ieri pomeriggio, il generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, incontrando presso la Caserma “Guccione” di viale Regina Margherita gli Ufficiali e i Comandanti di Stazione che operano nella Provincia, oltre che i delegati della Rappresentanza militare e alcuni dei Carabinieri in servizio al Reparto Territoriale di Gela, alle Compagnie di Caltanissetta e Mussomeli, nonché alle articolazioni operative del Comando Provinciale e al Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nel corso della visita, il Generale Castello ha rivolto al Comandante Provinciale, colonnello Vincenzo Pascale, il proprio apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso dai carabinieri nel controllo del territorio, sottolineando ancora una volta l’importanza delle stazioni carabinieri, punto di forza della struttura territoriale dell’arma e prezioso punto di riferimento istituzionale per le comunità, anche le più piccole. L’occasione è servita, non solo per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti in termini di contrasto alla criminalità organizzata e non, ma anche e soprattutto per esaminare accuratamente l’attuale situazione della pubblica sicurezza nell’ambito della provincia, con particolare riferimento al comprensorio gelese, area per la quale è stato disposto un ulteriore potenziamento dell’attività di controllo, anche con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo, allo scopo di garantire una presenza dell’arma ancor più efficace e rassicurante.