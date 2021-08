“Ringrazio alleati coerenti”, Greco: “Abbiamo i numeri, avanti per un piano strategico”

Gela. “Un ottimo risultato, il bilancio di previsione ad agosto, praticamente non c’era mai stato. Andiamo avanti, con ottimismo e fiducia”. Il sindaco Lucio Greco considera il voto sul bilancio di previsione 2021 e su tutti gli atti finanziari approvati negli ultimi giorni, un crocevia politico importante. “Devo ringraziare quella maggioranza che ancora un volta si è dimostrata coerente e responsabile – dice – l’assessore, i dirigenti e i tecnici. Questa maggioranza, nonostante qualche assenza giustificata, che può sempre verificarsi, ha dimostrato di avere i numeri. Possiamo andare avanti e speriamo di realizzare buona parte del nostro programma. Non è facile, ma ormai iniziamo a conoscere bene la macchina amministrativa, anche se i problemi non mancano. Le difficoltà sono tantissime e la macchina amministrativa, purtroppo, manca di tanti dipendenti e tecnici. Il nostro è un piano strategico che tocca la cultura, l’impresa e il turismo. Non dimentichiamo che la pandemia e la relativa emergenza sanitaria sottraggono molto tempo, gli impegni sono continui per monitorare l’intera situazione”. Greco, ribandendo il passaggio fondamentale dell’approvazione del bilancio, ha ancora una volta ricordato ai suoi che l’accordo di due anni fa può reggere. L’avvocato si è rivolto a “quella maggioranza coerente” che lo sostiene. Al momento del voto sul bilancio, invece, i consiglieri di “Liberamente” hanno ancora una volta preso le distanze dagli alleati. Il capogruppo Vincenzo Casciana e il consigliere Pierpaolo Grisanti hanno optato per astenersi. “Le ragioni? Bisognerebbe chiederle a loro – continua Greco – hanno sostenuto un progetto che ha vinto le elezioni. Poi, non si capisce per quale arcano motivo, sono cambiati gli equilibri. Posso assicurare che sono sempre stati coinvolti. Lo stesso assessore Danilo Giordano ha sempre garantito massima disponibilità, sia alle forze di maggioranza che a quelle di opposizione. Nessuno è mai stato escluso, a differenza di quello che dicono i due consiglieri. Le spiegazioni le dovrebbero dare alla città”. Con gli atti finanziari ormai depennati, Greco e l’amministrazione comunale, probabilmente, si concentreranno su una fase due. “Ci sono il contratto istituzionale di sviluppo e l’accordo di programma – continua l’avvocato – abbiamo in programma incontri palermitani e romani. Il mio pensiero fisso sono i rifiuti. Con il nuovo servizio, spero che la società pubblica che si insedierà riesca ad assicurare servizi efficienti e a darci una città più pulita. Anche sul porto rifugio, speriamo che si concluda l’iter e si trovi un’intesa sulle sabbie. Ci dicono che potrebbero esserci buone possibilità per arrivare al centro nazionale dell’idrogeno. Quello dei progetti è un nodo molto difficile, perché purtroppo manca tanto personale. Non ci sono tecnici e spesso si rischia di far saltare procedure importanti. Con i trenta milioni di euro del Ministero delle infrastrutture, attraverso il programma “Qualità dell’abitare”, abbiamo dimostrato che si possono ottenere risultati importanti. Io sono sempre disposto a dialogare con tutte le forze politiche, al di là del caso del singolo consigliere. Lo abbiamo fatto con il Movimento cinquestelle ma anche con altre forze politiche”.