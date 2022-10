“Rinnova” lancia i gruppi tematici con i giovani: focus su rifiuti e comunicazione

Gela. Erano stati preannunciati al momento della presentazione del movimento e ora iniziano a definirsi. Ci sono i primi gruppi di lavoro del movimento “Rinnova”, che in consiglio comunale fa riferimento all’ex dem Alessandra Ascia. È stato costituito il gruppo tematico “rifiuti e ambiente”. La scelta arriva dai giovani del movimento. Il lavoro sul settore rifiuti, per proposte e iniziative, è stato affidato a Fabrizio Docente, responsabile tecnico gestione del settore. “Il problema dei rifiuti in cittá è presente da molti anni ma adesso affrontiamo un punto di non ritorno, uno dei temi principali dell’economia circolare è proprio quello di estendere il ciclo di vita del prodotto, riciclarlo ed immetterlo nuovamente nel mercato, questo fa si che si riducano al minimo i rifiuti. Il rifiuto è una risorsa e in cittá non sembra che sia trattato come tale”, dice Docente.