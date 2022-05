Rinnova, “miglior coordinamento forze dell’ordine e videosorveglianza”

“Condanniamo con fermezza il vile atto perpetrato nei suoi confronti – dicono gli esponenti del movimento – chiediamo, altresì, con forza, che venga garantita maggiore sicurezza al cittadino. Per giungere a questo si rende necessario che le autorità prefettizie programmino un miglior coordinamento tra le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio. Si deve inoltre accelerare l’installazione di apparecchi di telesorveglianza in punti strategici del territorio. La città con la sua amministrazione non deve più assistere in modo inerme a questi atti incivili ma deve reagire e dare una risposta concreta, propria del vivere in una società normale”, scrivono in una nota.