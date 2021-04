Rinvio capigruppo su disabili, Sammito: “Non capisco reazione assessore e consiglieri”

“Evidentemente, c’è chi ha più interesse ad andare sui giornali – spiega – la mail con la quale la presidenza del consiglio veniva informata della richiesta di rinvio è stata inoltrata alle 23:30 di ieri. Questa mattina, subito, ho dato disposizione ad un componente dello staff di presidenza, che pur nel suo giorno libero ha provveduto ad inviare una nota per il rinvio a tutti i capigruppo. Non capisco questa reazione dell’assessore e dei tre consiglieri. Sarebbe bastata una telefonata da parte del presidente della commissione servizi sociali. La capigruppo non è stata fissata per intralciare il lavoro della commissione o dell’assessore né per sostituirsi a loro. Evidentemente, il garbo istituzionale non è uguale per tutti. Se mi avessero contattato, chiedendomi un rinvio, avrei subito provveduto, senza la necessità di andare sui giornali. Non era neanche una capigruppo convocata d’urgenza, perché l’ho stabilita nei termini previsti”.