Riparte Blufi ma acqua è torbida, scatta divieto assoluto a Caposoprano e Macchitella

Gela. Il direttore generale di Caltaqua ha informato oggi il Comune del riavvio dell’acquedotto Blufi, con un aumento però della torbidità dell’acqua. Il sindaco Lucio Greco ha firmato oggi pomeriggio un’ordinanza con la quale dispone che i cittadini e tutti i gestori di servizi aperti al pubblico ricadenti nei quartieri di Caposoprano e Macchitella, in riferimento al superamento della presenza di torbidità superiore ai limiti consentiti, si astengano dall’uso dell’acqua per l’igiene personale o a fini alimentari. E’ possibile utilizzarla solo per i servizi domestici, almeno fino a quando il parametro non rientrerà nella norma.