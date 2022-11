Riparte la stagione pallavolistica per Ecoplast e Volley Gela

Gela. Inizia anche la stagione pallavolistica a Gela. Domenica, nella prima giornata del campionato under 18 femminile, si sfideranno al PalaItis le ragazze del Volley Gela, guidate dal prof Rosario Ferracane, e le ragazze dell’Ecoplast Volley, guidate dal coach Nuccio Incorvaia. La società del Volley Gela prenderà parte, oltre che al campionato under 18, anche a quello under 16 e 14.

Per quanto riguarda l’Ecoplast Volley, l’under 18 femminile è una novità rispetto agli scorsi anni. Domenica 13 invece ci sarà l’esordio in Serie D contro il Viagrande, dopo il dominio assoluto della scorsa stagione in Prima Divisione. Il 7 e il 9 novembre ci saranno anche gli esordi rispettivamente dell’under 17 e dell’under 19 maschile.