Riperimetrazione Sin, procedura non è ancora chiusa: “Concluderla entro l’anno”

“Voglio esprimere la mia soddisfazione per l’ottimo lavoro che si sta portando avanti su tutte le attività connesse al risanamento ambientale. Attività che, come amministratore, ho particolarmente a cuore e che, per questo, sto seguendo con grande attenzione, unitamente al dirigente e ai funzionari dei settori ecologia e lavori pubblici. Continueremo a lavorare in stretto contatto con Regione e ministero, nella speranza di coprire una porzione di territorio quanto più ampia possibile – dice Greco – strappandola all’inquinamento e recuperando il tempo perduto negli ultimi decenni”. L’amministrazione comunale ha di recente ottenuto fondi per la messa in sicurezza di due ex discariche industriali, Cipolla e Marabusca. Per quest’ultima, però, bisogna procedere con la presa d’atto, mentre su Cipolla si attende di capire quale soluzione verrà assunta dal Comune (ente attuatore per entrambe le procedure) in relazione alla progettazione.