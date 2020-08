Riprende protesta ex Tekra, lavoratori di nuovo in Comune: non c’è accordo su bacino

Gela. L’intesa sul bacino di disponibilità degli ex lavoratori del servizio rifiuti non c’è ancora. La scorsa settimana, gli ex Tekra avevano deciso di lasciare il presidio di protesta, in attesa di una convocazione dalla prefettura. Senza risposte, sono appena ritornati in municipio. E’ ripresa la protesta. Sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un’autoscala, per evitare incidenti.