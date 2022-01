Riprendono le visite Inps in città, da domani saranno possibili per i malati oncologici

Gela. Le visite specialistiche, per le invalidità da patologie, verranno effettuate da Inps, nuovamente in città. Si parte da domani e la scelta di riportare le verifiche mediche in città è legata, per ora, solo ai malati oncologici, che in questo modo non dovranno anche sostenere lo stress di trasferte a Caltanissetta. Da domani, nelle strutture locali di Inps, sarà possibile essere sottoposti alle visite, seguendo le indicazioni previste dai funzionari dell’ente di previdenza. Nel recente passato, dopo che tutte le attività di verifica e visita furono concentrate nelle sedi di Caltanissetta, ci furono polemiche e richieste, ufficiali, per riattivare anche il servizio in città.