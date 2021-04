Ripresa del contagio Covid in città, nuovi controlli: Greco, “serve responsabilità”

Gela. Prudenza e responsabilità, per evitare l’ennesima impennata dei contagi da Covid in città. Il sindaco Lucio Greco, molto preoccupato dai numeri degli ultimi giorni che hanno ripreso a correre verso l’alto, si rivolge a tutta la cittadinanza, in vista delle giornate festive. “Mantenere comportamenti prudenti, evitare situazioni di assembramento e indossare sempre la mascherina. Il distanziamento interpersonale è l’unica cosa che può salvarci da una ripresa dei contagi. Non si tratta solo di suggerimenti, ma di prescrizioni vere e proprie valide per tutto il territorio nazionale”, fanno sapere dal municipio. Greco si riferisce proprio all’aumento dei contagi degli ultimi giorni. “Dopo settimane in caduta libera, da qualche giorno la curva epidemiologica lancia segnali preoccupanti. Non siamo ancora all’allarme – dice Greco – ma i 19 positivi di ieri non si registravano da parecchio tempo e non lasciano presagire nulla di buono. Dobbiamo fermarci prima che sia, di nuovo, troppo tardi. Sono consapevole che le belle giornate di festa e di primavera non incentivano lo stare chiusi in casa, ma almeno che si evitino situazioni in cui non si sta con i propri congiunti. Io per primo avrei voluto che la Pasqua solitaria dello scorso anno fosse un caso isolato, ma purtroppo così non è. Incrociamo le dita per il 2022, ma, in attesa, sta a noi fare in modo che il ritorno alla normalità non si allontani. Il mio appello è a non ripetere gli errori di fine ottobre e di Natale, perché, con tutte le varianti che corrono veloci, solo quella inglese riguarda l’86 per cento dei casi, l’attenzione deve essere massima”.