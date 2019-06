Ripresi mentre rubano un paio di scarpe, titolari attività presentano denuncia contro terzetto ladri

Gela. Forse, non hanno previsto di essere ripresi dalle tante telecamere interne collocate tra i corridoi dello store, da qualche mese avviato alle porte della città, a ridosso della statale 115 Gela-Vittoria. Si sono presentati in tre (due donne e un uomo) e pur di rubare un paio di scarpe hanno architettato un piano che prevedeva più passaggi. Dopo aver visionato le immagini, i titolari di “Asian maxi store” hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri per presentare una denuncia. Il terzetto che ha agito non ha trascurato l’antitaccheggio collocato sulle scarpe. Dopo averle prelevate dal reparto, il sistema antifurto è stato rimosso con delle pinze, esposte per la vendita. Detto, fatto. In pochi istanti, le scarpe sono finite nella borsa della donna che le aveva prelevate, facendo finta di provarle.