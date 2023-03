Ripristinata la sorgente Bubbonia, completato progetto: in programma raddoppio potabilizzatore

Gela. Dopo circa due anni per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a ripristinare ed adeguare la storica sorgente e per ammodernare una vecchia condotta da tempo inutilizzata, Caltaqua ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dell’Autorità Sanitaria e del Genio Civile per l’utilizzo delle risorse della sorgente Bubbonia. Un intervento che ha richiesto complessivamente un investimento di oltre 1 milione di euro, e che è stato realizzato esclusivamente con risorse private del gestore, grazie al quale sarà possibile dotare la città di Gela di ulteriori quantitativi di acqua per la distribuzione all’utenza. Il ripristino e adeguamento a norma della Sorgente Bubbonia – una delle storiche fonti di approvvigionamento dell’abitato di Gela – rientra nel quadro delle azioni che Caltaqua, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha messo in campo con l’obiettivo di rendere sempre più performante la propria attività al servizio dell’utenza. L’utilizzo delle acque della Sorgente Bubbonia, che si connotano per il loro basso contenuto di cloruri e solfati – il che apporta inoltre positivi risultati nella miscelazione con le risorse idriche fornite attualmente da Sicilacque – consentirà di mettere a disposizione delle utenze del territorio di Gela mediamente ulteriori 10-12 litri al secondo di acqua che andranno a sommarsi ai circa 25 lt/s provenienti da fonti proprie già in uso da qualche anno (potabilizzatore di Spinasanta). Con l’utilizzo delle risorse provenienti dalla sorgente Bubbonia Caltaqua incrementa le fonti proprie a circa il 20% del fabbisogno della città di Gela, con ricadute positive sia in termini di distribuzione idrica all’utenza che di tipo economico in termini di acquisto di acqua all’ingrosso dal fornitore sovrambito Siciliacque. In questa ottica Caltaqua punta a far crescere in maniera significativa (altri 25 lt/s) le risorse provenienti da fonti proprie grazie ai lavori di raddoppio del potabilizzatore, inserito nel piano degli investimenti privati proposto dalla società in fase di approvazione definitiva da parte dell’Autorità d’ambito.