Ripristini irregolari, convocate aziende: “Devono mettersi in regola”

“Vogliamo lanciare un invito con largo anticipo ai gestori – affermano il sindaco e l’assessore Morselli – affinché questi giorni che portano al 7 marzo servano loro per procurarsi tutte le relazioni tecniche dei lavori eseguiti e farsi che la discussione in sede di tavolo tecnico possa essere fruttuosa. Vengano pure coi loro direttori dei lavori, ma non vogliamo che, al termine di quella riunione, ci chiedano altro tempo. Ci devono dire chiaramente come, quando e dove sono intervenuti, dove si sono fermati, che materiali sono stati utilizzati e se sono stati fatti i ripristini definitivi. Carte alla mano, devono produrre un elenco dettagliato di tutti gli interventi autorizzati, in itinere o in corso di avvio, muniti di schede e di cronoprogrammi dei lavori. Il 7 marzo, pertanto, – proseguono Greco e Morselli – chiederemo che si rispetti alla lettera quello che prevede il contratto. Noi, come Comune, abbiamo diritto ad avere quello che ci spetta, diversamente ci vedremo costretti ad intraprendere azioni più dure e ad affidare incarichi legali. Ovviamente, non vogliamo

arrivare allo scontro, ma neanche possiamo permettere che lascino una città devastata. I

cittadini giustamente sono esasperati, molti hanno riportato danni ai propri mezzi e

qualcuno deve pagare per questo. Speriamo, naturalmente, che i gestori collaborino”.