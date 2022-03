Ripristini stradali inefficienti, segnalazioni dalla Cittadella: “Non sono adeguati”

Gela. Sono tante le segnalazioni che arrivano da diverse zone della città. Sui ripristini dei sedimi stradali, ci sono troppe cose che non vanno. Le commissioni consiliari affari generali e urbanistica stanno lavorando sul regolamento. Gli assessori Romina Morselli e Giuseppe Licata hanno spiegato che i controlli sono in atto su tutte le aziende dei sottoservizi. Nuove segnalazioni arrivano dalla zona residenziale della “Cittadella”. Il consigliere comunale Gaetano Orlando spiega che con i lavori per la posa della fibra ottica, attualmente in corso, i ripristini delle strade non sono stati effettuati come prevede la normativa. “Servono controlli serrati e so che il Comune se ne sta già occupando. Non si possono danneggiare le strade e andare via come se niente fosse”, dice.