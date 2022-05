“Ripristino manto stradale della Sp8 era necessario”, Cgil: “Ora interventi complessivi”

“Confidiamo nella solerzia dell’ingegnere Alongi, commissario del Libero Consorzio di Caltanissetta, e di tutto lo staff tecnico, affinché non solo la Sp8 ma tutte le altre arterie di competenza provinciale vengano messe in sicurezza e rese sicure per avere un territorio che sia fruibile, nelle arterie che collegano i piccoli centri, così da avere uno sviluppo territoriale e uno snodo del commercio e dei trasporti e per non essere sempre ultimi nella classifica delle province italiane, senza vena polemica ma per il territorio”, scrivono i sindacalisti in una nota i sindacalisti Cgil Nuccio Corallo e Francesco Cosca.