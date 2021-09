Riqualificato da poco e già sporco, anche bottiglie di vetro rotte al parco giochi

Gela. Riqualificato solo da pochi mesi, il parco giochi Iqbal Masih va ripulito, prima possibile. Destinato ai bambini e alle famiglie, anche ieri, in una giornata domenicale, di forte affluenza, si presentava sporco. Bottiglie di vetro infrante e cocci, molto pericolosi, sparsi in terra e nelle aree verdi, erano ovunque, anche ieri. Per i bambini, un’insidia in più.