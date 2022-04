Riqualificazione lungomare, area ex lido Eden al Comune: c’è il via libera di Cordaro

Gela. Potrebbe essere un passo amministrativo importante per il progetto di riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. L’assessore regionale Toto Cordaro, nel corso di un incontro con il gruppo di “Liberamente”, ha confermato che la Regione ha consegnato al Comune l’intera area dell’ex lido Eden, in rovina e mai riqualificata. È uno dei punti di passaggio del progetto del secondo tratto del lungomare. Cordaro conferma il rapporto politico con “Liberamente”, che seppur all’opposizione della giunta sta comunque mettendo a disposizione i propri contatti istituzionali, cercando di sbloccare procedure anche complesse. “Un segno, questo, di notevole attenzione da parte dell’assessore regionale nei confronti di un territorio che necessita di interventi, definitivi e decisivi. E’ sempre stato fondamentale procedere ad un risanamento e ad una bonifica completa dell’area per una concreta valorizzazione dell’intero tratto di costa, che possa mettere in risalto l’importanza culturale e naturale dei luoghi, consentendo una più adeguata fruizione per i visitatori che possono ammirare la bellezza paesaggistica, profondamente in stretto contatto con la risorsa mare. Il risanamento ambientale dell’ area ex lido Eden – dicono i consiglieri Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti e gli altri esponenti del movimento – è propedeutica alla realizzazione del progetto di riqualificazione del lungomare Federico II di Svevia che riguarda il tratto compreso tra il pontile sbarcatoio e l’ex Conchiglia e che renderà la città una vera attrattiva turistica. Si tratta di una delle riqualificazioni più importanti lungo la costa cittadina, che incrocia i luoghi maggiormente attrattivi per i giovani e le famiglie. L’identità popolare della città, intorno al suo mare, ha sviluppato gran parte delle proprie peculiarità”.