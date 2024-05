Riqualificazione lungomare, giunta approva la variazione di bilancio: assicurati fondi per i lavori

Gela. La conferenza di servizi decisoria, con tutti i pareri tecnici e le integrazioni richieste, si è di recente chiusa con esito favorevole. Di fatto, è stato l’ultimo passaggio strettamente tecnico per il progetto del lungomare, rispetto agli interventi di riqualificazione del secondo tratto, finanziati con fondi di “Rigenerazione urbana” e con un ulteriore stanziamento regionale, per oltre quattro milioni e mezzo di euro. La situazione di bilancio del municipio, che lo scorso anno è andato incontro alla dichiarazione di dissesto, non ha favorito una linearità assoluta nel percorso e anche per il progetto di riqualificazione si sono posti non pochi ostacoli, comunque superati. La giunta, nelle scorse ore, si è riunita per dare esito ad almeno due note trasmesse dall’assessorato ai lavori pubblici, a firma del dirigente Antonino Collura e del rup Roberto Capizzello. C’era l’esigenza stringente di procedere ad una variazione di bilancio, per assicuare i fondi autorizzati per i lavori, visto che non è stato possibile pervenire all’aggiudicazione entro il 31 dicembre dello scorso anno. All’appalto si dovrà arrivare non oltre metà giugno. Per questa ragione, dal settore lavori pubblici è pervenuta la richiesta di “costituzione del fondo pluriennale vincolato per consentire l’esatta imputazione della spesa nell’anno 2024” e quella di “variazione di bilancio”.