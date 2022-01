Riqualificazione Montelungo, definito regolamento: Incardona, “ora in consiglio per voto”

Gela. Il nuovo regolamento per il rilancio dell’area di Montelungo va verso il voto dell’assise civica. La commissione consiliare affari generali, presieduta dal centrista Salvatore Incardona, ha completato l’attività, dopo la necessità di ulteriori verifiche. L’atto sarà inoltrato agli uffici tecnici, per il rilascio dei pareri. E’ l’ultima tappa, prima dell’approdo in consiglio comunale. I componenti della commissione hanno avuto un confronto con l’assessore Terenziano Di Stefano. A fine anno, il Ministero dell’interno, attraverso il programma “Riqualificazione urbana”, ha confermato il finanziamento da cinque milioni di euro, che coprirà il progetto di rigenerazione di Montelungo. “Domani mattina, invierò l’atto per i pareri previsti, per poi farlo approdare in consiglio comunale e arrivare all’approvazione. Un iter non del tutto semplice – dice Incardona – anche alla luce delle modifiche della legislazione in materia, che pone attenzione alla tutela di numerose specie protette, vegetali e animali. Un iter che non ha spaventato la commissione. Ringrazio tutti i componenti, perché nonostante alcune mie assenze, dovute a motivi personali, i consiglieri Romina Morselli, Giuseppe Morselli, Valeria Caci e Gaetano Orlando, hanno lavorato in perfetta sinergia rivestendo loro stessi la carica di presidenti”. Anche l’audizione con il vicesindaco Di Stefano, come spiega Incardona, è servita “a sviscerare in ogni sua parte gli atti legati al finanziamento da cinque milioni di euro, disposto dal ministero”.