Risale il numero di contagiati in città, 6 nuovi casi di Covid: un solo guarito

Gela. Risale il numero di contagiati dal Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, si sono registrati sei nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. La linea dei positivi, adesso, è a 66. Non si registrano decessi e c’è un guarito. I nuovi positivi in provincia, invece, sono 38 pazienti di Caltanissetta, 9 di San Cataldo, 8 di Mazzarino, 6 di Niscemi, 2 di Riesi e 1 di Serradifalco. E’ ancora alta l’allerta a Caltanissetta, che ad inizio settimana è diventata zona rossa.