Risale linea del contagio in città, 12 positivi al Covid: 3 pazienti ricoverati

Gela. Sale di nuovo la linea del contagio in città. Nelle ultime ventiquattro ore, in base ai dati forniti da Asp, sono dodici i positivi al Covid. Si trovano in isolamento domiciliare. Due contagiati, che erano già in isolamento, hanno avuto bisogno del ricovero all’ospedale “Vittorio Emanuele”. A loro si aggiunge un terzo ricoverato, sempre gelese e positivo al Covid.