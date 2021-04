Risale sopra quota 500 il numero di positivi al Covid in città, sono 507: 14 nuovi casi

Gela. Risale ancora il numero di positivi al Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono quattordici i nuovi contagiati, in isolamento domiciliare. Solo cinque, invece, risultano i guariti. La linea complessiva risale a 507 positivi. In base ai dati di Asp, invece, non risultano nuovi ricoveri per pazienti gelesi.