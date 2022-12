Rischio dissesto, Greco: “Un aiuto dalla politica regionale, serve norma ad hoc come per Catania”

Gela. “Un governo di responsabilità”, così si è espresso questa mattina il sindaco Lucio Greco presentando la nuova giunta, quella che dovrebbe arrivare a fine mandato. L’accento l’ha posto volutamente sul concetto di “responsabilità”, davanti ad una situazione generale dell’ente che non è per nulla semplice. Il sindaco l’ha detto espressamente, sapendo che gli assessori dovranno sostenere “oneri” di un certo peso. L’obiettivo prioritario rimane la salvaguardia degli equilibri finanziari. Il dissesto è da evitare e da questo punto di vista nessuno tra gli alleati segue un tracciato differente. Ci sono contatti in corso con diversi consulenti che stanno valutando le carte dell’ente. Con una nuova giunta quasi per nulla politica, Greco si è già però rivolto alla Regione. L’ha fatto prima ancora di presentarsi alla città con la nuova squadra. “In una situazione di questo tipo – ha detto in conferenza stampa – la politica regionale deve aiutarci. Ricordo che per il Comune di Catania è stata predisposta una legge ad hoc, con un supporto da 550 milioni di euro. Non siamo Catania, questo è vero, però ho già chiesto una norma per Gela”. Secondo Greco, l’esigenza è “liberare l’avanzo garantito dalle royalties”. “E’ vero che si tratta di fondi con destinazione vincolata – ha precisato – ma una norma ad hoc potrebbe consentire al nostro Comune, e ad altri che ricevono royalties estrattive, di avere molti più margini ed evitare situazioni come quella che stiamo affrontando, per responsabilità che non sono nostre”.