Rischio nucleare, Attiva Sicilia: “Gela, Augusta, Milazzo hanno già pagato prezzo alto”

Palermo. La mobilitazione politica contro l’eventuale deposito di rifiuti nucleari nella zona di Butera continua anche all’Ars. Il gruppo di “Attiva Sicilia”, composto da ex grillini, ha presentato una mozione. Si chiede al governo regionale di porre un divieto assoluto, non solo per Butera ma per tutte le aree individuate in Sicilia e inserite nell’elenco stilato da Sogin, la società che coordina gli interventi per lo smaltimento delle scorie nucleari. “La Sicilia – spiega Valentina Palmeri – ha già pagato un tributo ambientale molto alto con la presenza degli stabilimenti petrolchimici di Augusta, Gela, Milazzo, mai piu soldi contro ambiente e salute, opportunità momentanee contro opportunità permanenti. Ma non solo: la nostra regione deve compiere passi in direzione della sua vocazione turistica, naturalistica e ambientalistica e non si può correre il rischio di fare delle scelte in netto contrasto con la tutela e la valorizzazione del paesaggio. Le aree indicate come idonee in Sicilia per ospitare il deposito sono prossime a un parco e a vari siti archeologici, riserve naturali, grotte e acque termali, aziende agricole, produzioni di pregio, Dop, Igp. L’eventualità di veder realizzato il deposito comporterebbe gravissime ripercussioni alla loro economia”.