Rischio zona gialla, Trainito (AscomSicilia): “Controlli, non paghino solo esercenti”

Gela. “Non possono sempre pagare le aziende, anche per la condotta di chi non rispetta le regole anti-Covid”. Tra gli esercenti ritorna la paura di nuove chiusure e limitazioni, con la zona gialla che a breve potrebbe ritornare sull’intera isola. Il presidente regionale di AscomSicilia Francesco Trainito spiega che le categorie produttive vanno tutelate, soprattutto se rispettano le regole. “Dalle notizie che giungono sui contagi, in Sicilia si ci appresta ad un nuovo periodo di limitazioni. Pur lasciando una certa libertà, la zona gialla avrà ripercussioni su alcune tipologie di attività, ristorazione, eventi, con tutte le attività collegate, sale giochi o discoteche. Gli imprenditori, dopo un periodo di relativa serenità, tornano all’incubo di vedere in pericolo il proprio futuro. Non si potranno più sostenere economicamente altre limitazioni che porteranno, sicuramente, alla chiusura della maggior parte delle imprese. Si dovranno modificare le limitazioni inserite nelle zone gialle, arancioni e rosse – spiega – tenendo conto delle nuove disposizioni, in modo particolare sulla vaccinazione, che, quando sono state istituite le varie fasce, non erano presenti. Le imprese oggi sono il luogo più sicuro dove vengono rispettate tutte norme, tenere la mascherina indossata, disinfettarsi le mani, osservare il distanziamento, perché sotto il diretto controllo dei responsabili delle stesse imprese”. Trainito ritorna sulle misure non osservate e chiede invece un rafforzamento dei controlli.